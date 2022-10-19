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Костюк завершила виступи на турнірі WTA в Мексиці в другому раунді

Фото: Марта Костюк зачохлила ракетку за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Юна українка Марта Костюк поступилася представниці топ-10 рейтингу Жіночої тенісної асоціації Марії Саккарі в 2-му колі престижного турніру в мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guadalajara Open Akron, жінки, 1/16 фіналу

Костюк – Саккарі – 0:2 (4:6, 4:6)

Розпочали суперниці з двох затяжних геймів, у яких обмінялися брейками. Далі Костюк і Саккарі легко взяли свої подачі, а в середині стартового сету ще раз обмінялися брейками. Цього разу – без тривалих розіграшів. А під завісу партії гречанка ще раз виграла на подачі Костюк і закрила сет на власну користь.

Друга партія стала повною протилежністю першій. Тут опонентки стабільно брали гейми на власній подачі аж до ключового моменту сету. За рахунку 4:4 Саккарі ззовні невимушено оформила брейк, а в наступному геймі з четвертої спроби завершила матч.

У наступному колі грецька тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння Коллінс – Френх. Натомість Костюк продовжить виступи в парному розряді. Увечері 19 жовтня в дуеті з чешкою Мартінцовою вона вийде на корт проти пари Кравчик/Схурс.

Напередодні українка Цуренко оголосила про дострокове завершення сезону-2022. Досвідчена тенісистка вирішила всерйоз полікувати травмований лікоть. Лікування буде консервативним – без оперативного втручання.

До слова, українка Калініна покращила позиції в оновленому рейтингу WTA.

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Марта КостюкТеннис