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Костюк завершила выступления на турнире WTA в Мексике во втором раунде

Фото: Марта Костюк зачехлила ракетку за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Юная украинка Марта Костюк уступила представительнице топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации Марии Саккари во 2-м круге престижного турнира в мексиканской Гвадалахаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Guadalajara Open Akron, женщины, 1/16 финала

Костюк – Саккари – 0:2 (4:6, 4:6)

Начали соперницы с двух затяжных геймов, в которых обменялись брейками. Затем Костюк и Саккари легко взяли свои подачи, а в середине стартового сета еще раз обменялись брейками. В этот раз – без длительных розыгрышей. А под занавес партии гречанка еще раз выиграла на подаче Костюк и закрыла сет в свою пользу.

Вторая партия стала полной противоположностью первой. Здесь оппонентки стабильно брали геймы на собственной подаче вплоть до ключевого момента сета. При счете 4:4 Саккари внешне непринужденно оформила брейк, а в следующем гейме с четвертой попытки завершила матч.

В следующем круге греческая теннисистка встретится с победительницей противостояния Коллинс – Фрэнх. Костюк же продолжит выступления в парном разряде. Вечером 19 октября в дуэте с чешкой Мартинцовой она выйдет на корт против пары Кравчик/Схурс.

Накануне украинка Цуренко объявила о досрочном завершении сезона-2022. Опытная теннисистка решила всерьез полечить травмированный локоть. Лечение будет консервативным – без оперативного вмешательства.

К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.

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Марта КостюкТеннис