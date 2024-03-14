Костюк выбила вторую нейтральную россиянку подряд на пути в полуфинал Индиан-Уэллса
Украинка Марта Костюк разобралась с российской теннисисткой Анастасией Потаповой в 1/4 финала престижных соревнований в Калифорнии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
BNP Paribas Open, 1/4 финала, женщины
Потапова – Костюк – 0:2 (0:6, 5:7)
Первый сет стал легкой прогулкой для украинской спортсменки. Костюк сломала сопротивление сопернице за 23 минуты. Она оформила три брейка, два гейма выиграла "под ноль", в том числе и решающий на подаче Потаповой, и повесила россиянке "баранку".
Во второй партии избиение продолжилось. Украинка взяла три пункта со старта сета и только после этого позволила себе немного расслабиться. Потапова даже немного огрызнулась – ответила Костюк двумя брейками на два взятых отечественной теннисисткой очка на чужих подачах.
Россиянка сократила отставание до минимума (3:4), но на этом ее камбэк завершился. Костюк в восьмом гейме взяла подачу оппонентки и начала подавать на сет. Правда, закрыть партию и матч на своей подаче ей было не суждено. Зато в двенадцатом гейме украинке с еще одним брейком это удалось.
В полуфинале Костюк встретится с победительницей противостояния Иги Свентек и Каролин Возняцки. Первая ракетка мира и бывшая ведущая теннисистка планеты сыграют вечером 14 марта. Общий призовой фонд соревнований составил свыше 9,25 млн долларов.
К слову, ранее Свитолина проиграла американке Наварро и вылетела из Indian Wells Open.
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