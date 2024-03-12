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Світоліна вилетіла в третьому колі Індіан-Веллса

Індіан-Веллс, Вівторок 12 березня 2024 09:29
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Світоліна вилетіла в третьому колі Індіан-Веллса Фото: Еліна Світоліна зачохлила ракетку за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки від американки Емми Наварро в 1/16 фіналу престижних змагань у Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

BNP Paribas Open, 3-й раунд, жінки

Світоліна – Наварро – 1:2 (1:6, 6:4, 3:6)

Початок зустрічі склався невдало для першої ракетки України. Зі старту вона програла три гейми поспіль і лише в четвертому змогла розмочити рахунок. Та не більше – Наварро зі ще одним брейком завершила сет усього за 24 хвилини.

Тенденція продовжилася і в дебюті другої партії, коли Світоліна "горіла" 0:2. Проте, тепер українка спромоглася на камбек. Вона двічі наздоганяла американську тенісистку (2:2, 4:4). У вирішальний же момент їй вдалося дотиснути Наварро та зрівняти рахунок за сетами.

У вирішальній партії Світоліна трималася поруч із суперницею до середини сету. Та після того, як цифри на табло показали 3:3, Світоліна не змогла набрати жодного пункту. Натомість Наварро з двома брейками зуміла взяти гору над українською тенісисткою.

У наступному колі американка зустрінеться з другою ракеткою світу Аріною Сабаленко з Білорусі. Остання ж представниця України на турнірі – Марта Костюк – протистоятиме росіянці Анастасії Павлюченковій. Матчі відбудуться 12-13 березня.

До слова, раніше Надаль передумав повертатися на корт в Індіан-Веллсі.

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Теніс Еліна Світоліна
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