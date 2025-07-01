Костюк сенсаційно вилетіла з "Вімблдона"-2025, програвши в першому колі кваліфаєрці

"Вімблдон"-2025, 1-ше коло

Марта Костюк (Україна) – Вероніка Ер'явець (Словенія) – 6:3, 3:6, 4:6

Як пройшов матч

В першому сеті українка одразу програла власну подачу, а потім поступилась і на м'ячах суперниці (0:2). Проте в двох наступних геймах зрівняла рахунок. А завдяки брейку у восьмому геймі виграла партію – 6:3.

На початку другої парті суперниці обмінялися програшами власних подач, після чого словенка зробила ще один брейк, вирвавшись уперед – 5:2. Костюк вдалося виграти власну подачу, проте партія залишилась за Ер'явець – 6:3.

У третьому сеті вирішальним став дев'ятий гейм, в якому українка програла на власних м'ячах (4:5). Після цього Ер'явець у важкій боротьбі, але взяла-таки власну подачу, вигравши партію (6:4) і матч в цілому.