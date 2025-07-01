Ястремська проти Гофф, старт Костюк і Стародубцевої: коли та де дивитися матчі українок на "Вімблдоні" сьогодні
1 липня в стартовому колі основної сітки Вімблдонського турніру стартують три українські тенісистки – Марта Костюк, Даяна Ястремстка та Юлія Стародубцева.
Які прогнози, коли та де дивитися матчі вітчизняних спортсменок – підкаже РБК-Україна.
П'ята спроба Костюк
Першою на корт вийде друга вітчизняна ракетка Марта Костюк. Українка, яка зараз у світовому рейтингу перебуває на 26-й сходинці, зіграє проти 171-ї ракетки світу Вероніки Ер'явець зі Словенії. Початок зустрічі – не раніше 13:00 за київським часом.
Це буде перша зустріч тенісисток. Словенка не так часто бере участь в турнірах високого рівня. В основну сітку Вімблдона-2025 вона пробилась через кваліфікацію.
На думку букмекерів, Костюк є беззаперечним фаворитом. Ставки на її перемогу приймають з коефіцієнтом – 1,09. Перемога Ер'явець стане сенсацією – 7,0.
Для українки це буде п'ятий поспіль виступ в основі "Вімблдона". У 2023 та 2024 роках вона доходила до третього раунду.
Стародубцева проти господарки турніру
Приблизно о 16:30 очікуємо виходу на корт четвертої тенісистки в національному рейтингу – Юлії Стародубцевої. 68-ма в світі, вона зіграє проти британки Франчески Джонс (№122 WTA).
24-річна Джонс потрапила в "основу" на правах господарки: вона отримала wild-card від організаторів турніру.
Спортсменки грали між собою лише раз, зустріч відбулася минулого року, на ґрунтовому турнірі в Мексиці. Тоді Джонс зуміла виграти в першому колі (7:5, 6:4), після чого дісталася до фіналу.
Букмекери дають суперницям майже рівні шанси. Але невелика перевага – у Джонс. Її можливий успіх оцінюють у 1,83, тоді як коефіцієнт на перемогу українки – 1,94.
Стародубцева вдруге грає на "Вімблдоні". Минулого року вона стартувала з кваліфікації і дійшла до другого кола основної сітки.
Випробування для Ястремської
У вечірній сесії, приблизно о 19:00, третя в Україні та 42-га у світі Даяна Ястремська спробує створити сенсацію в поєдинку проти 2-ї ракетки світу – американки Коко Гофф.
Тенісистки грали між собою тричі, всі матчі пройшли на ґрунті і завершувалися перемогами американки. Остання зустріч відбулася цього року на турнірі в Мадриді. Гофф виграла в трьох сетах – 0:6, 6:2, 7:5.
Гофф явний фаворит майбутнього протистояння. На її перемогу дають коефіцієнт – 1,13. На успіх українки – 5,66.
Цьогорічний "Вімблдон" стане для Ястремської четвертим. Персональний рекорд – 1/8 фіналу у 2019 році.
Де дивитися "Вімблдон"-2025
Офіційний транслятор Вімблдонського турніру в Україні – Setanta Sports.
Поєдинки основної жіночої та чоловічої сітки "Вімблдона" в прямому ефірі доступні на OTT-платформі Setanta Sports, а також на каналах Setanta Sports та Setanta Sports+.
Трансляції матчів українських гравчинь будуть доступні також на YouTube каналі Setanta Sports.
Нещодавно писали, що Світоліна отримала престижну премію за виступи під прапором України.
Також читайте про те, як Ястремська закрутила роман з молодшим бійцем ММА.