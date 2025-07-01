Ястремська проти Гофф, старт Костюк і Стародубцевої: коли та де дивитися матчі українок на "Вімблдоні" сьогодні

1 липня в стартовому колі основної сітки Вімблдонського турніру стартують три українські тенісистки – Марта Костюк, Даяна Ястремстка та Юлія Стародубцева.

Які прогнози, коли та де дивитися матчі вітчизняних спортсменок – підкаже РБК-Україна .

П'ята спроба Костюк

Першою на корт вийде друга вітчизняна ракетка Марта Костюк. Українка, яка зараз у світовому рейтингу перебуває на 26-й сходинці, зіграє проти 171-ї ракетки світу Вероніки Ер'явець зі Словенії. Початок зустрічі – не раніше 13:00 за київським часом.

Це буде перша зустріч тенісисток. Словенка не так часто бере участь в турнірах високого рівня. В основну сітку Вімблдона-2025 вона пробилась через кваліфікацію.

На думку букмекерів, Костюк є беззаперечним фаворитом. Ставки на її перемогу приймають з коефіцієнтом – 1,09. Перемога Ер'явець стане сенсацією – 7,0.

Для українки це буде п'ятий поспіль виступ в основі "Вімблдона". У 2023 та 2024 роках вона доходила до третього раунду.

Стародубцева проти господарки турніру

Приблизно о 16:30 очікуємо виходу на корт четвертої тенісистки в національному рейтингу – Юлії Стародубцевої. 68-ма в світі, вона зіграє проти британки Франчески Джонс (№122 WTA).

24-річна Джонс потрапила в "основу" на правах господарки: вона отримала wild-card від організаторів турніру.

Спортсменки грали між собою лише раз, зустріч відбулася минулого року, на ґрунтовому турнірі в Мексиці. Тоді Джонс зуміла виграти в першому колі (7:5, 6:4), після чого дісталася до фіналу.

Букмекери дають суперницям майже рівні шанси. Але невелика перевага – у Джонс. Її можливий успіх оцінюють у 1,83, тоді як коефіцієнт на перемогу українки – 1,94.

Стародубцева вдруге грає на "Вімблдоні". Минулого року вона стартувала з кваліфікації і дійшла до другого кола основної сітки.

Випробування для Ястремської

У вечірній сесії, приблизно о 19:00, третя в Україні та 42-га у світі Даяна Ястремська спробує створити сенсацію в поєдинку проти 2-ї ракетки світу – американки Коко Гофф.

Тенісистки грали між собою тричі, всі матчі пройшли на ґрунті і завершувалися перемогами американки. Остання зустріч відбулася цього року на турнірі в Мадриді. Гофф виграла в трьох сетах – 0:6, 6:2, 7:5.

Гофф явний фаворит майбутнього протистояння. На її перемогу дають коефіцієнт – 1,13. На успіх українки – 5,66.

Цьогорічний "Вімблдон" стане для Ястремської четвертим. Персональний рекорд – 1/8 фіналу у 2019 році.

Де дивитися "Вімблдон"-2025

Офіційний транслятор Вімблдонського турніру в Україні – Setanta Sports.

Поєдинки основної жіночої та чоловічої сітки "Вімблдона" в прямому ефірі доступні на OTT-платформі Setanta Sports, а також на каналах Setanta Sports та Setanta Sports+.

Трансляції матчів українських гравчинь будуть доступні також на YouTube каналі Setanta Sports.