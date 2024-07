Костюк попала в категорию избранных на теннисном турнире Олимпиады-2024

22-летняя украинка попала в элитную компанию на теннисном турнире в Париже. В список сеянных вошла лишь четвертая часть участниц Олимпиады – 16 теннисисток.

Костюк получила 12-й номер посева. Такой статус позволит первой ракетке Украины избежать поединков с другими сеянными в двух стартовых раундах турнира. Кроме того, в первом и втором кругах соревнований Костюк не встретится с другими украинками.

Жеребьевка теннисного турнира Олимпийских игр-2024 состоится 25 июля. Старт соревнований на грунтовых кортах запланирован на 27 июля. Турнир продлится до 4 августа. Несеянными на Олимпиаде будут Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Список сеяных теннисисток на Олимпийских играх-2024:

Ига Свентек Кори Гауфф Елена Рыбакина Ясмине Паолини Джессика Пегула Чжэн Циньвэнь Мария Саккари Даниэль Коллинз Барбора Крейчикова Елена Остапенко Эмма Наварро Марта Костюк Донна Векич Беатрис Хаддад Майя Диана Шнайдер Лейла Фернандес

Что известно об Олимпийских играх-2024

Олимпийские игры начнутся 26 июля. Продлятся соревнования до 11 августа. Цвета Украины на Олимпиаде будут защищать 140 атлетов в 23-х видах спорта. Сборная Украины выбрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе").

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Черновцы" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".

Президент НОК Вадим Гутцайт раскрыл размер призовых медалистов Олимпийских игр. Обладатели "золота" обогатятся на 125 тысяч долларов. Серебряные и бронзовые медалисты получат 100 тысяч и 80 тысяч "зеленых" соответственно.