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Костюк попала в основную сетку турнира в Канаде, Калинина и Ястремская – в Кливленде

Фото: Даяна Ястремская уехала в Кливленд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисистки продолжают подготовку к последнему турниру "Большого шлема" этого года – Открытому чемпионату США. Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграют в турнирах за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Украинки из первой сотни рейтинга Женской теннисной ассоциации набирают оптимальные кондиции перед US Open. Последний мэйджор в 2022 году начнется 29 августа.

Костюк узнала первую соперницу на турнире WTA 250 в канадском Гранби, который пройдет 21-27 августа. Там молодая теннисистка встретится с австралийкой Джейми Форлис. В мировой классификации она идет на 150-й строчке.

Еще две украинки – Калинина и Ястремская – сыграют в Кливленде. Первая узнает, кто будет ей оппонировать в стартовом раунде турнира WTA 250, после квалификации. В свою очередь вторая встретится с 8-й сеяной Ализе Корне (Франция).

Накануне организаторы Открытого чемпионата США объявили о рекордных призовых в 2022 году. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 млн "зеленых".

Ранее четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.

К слову, украинка Киченок пробилась в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде.

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ТеннисМарта КостюкДаяна Ястремская