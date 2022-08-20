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Украинка Киченок в дуэте с латышкой вышла в финал турнира в Цинциннати

Новина українською →
Цинциннати, Суббота 20 августа 2022 09:55
Украинка Киченок в дуэте с латышкой вышла в финал турнира в Цинциннати Фото: Людмила Киченок провела два матча за несколько часов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинско-латвийский дуэт в составе Людмилы Киченок и Елены Остапенко одержал две победы подряд в течение нескольких часов на пути в финал престижного турнира в Огайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

WTA, Цинциннати, парный разряд, 1/4 финала

Данилина/Майя Хаддад – Киченок/Остапенко – 1:2 (3:6, 6:3, 8:10)

WTA, Цинциннати, парный разряд, 1/2 финала

Кудерметова/Мертенс – Киченок/Остапенко – 1:2 (6:4, 6:7, 5:10)

Волей календаря и задержек в турнирной сетке в ночь на субботу Киченок с напарницей провела 2 матча. Старт против дуэта Данилиной-Майи Хаддад вполне удался. Украинка с латышкой сделали три брейка в первом сете и подали "под ноль" в финальном гейме.

Но вторая партия обернулась для Киченок с Остапенко поражением (3:6) после двух потерянных подач. Однако, в решающем сете они оказались сверху. Упорная борьба завершилась победой украинки и латвийки (10:8) со взятым на подаче соперниц матч-пойнтом.

Спустя три часа дуэт Киченок-Остапенко уже играл в полуфинале. Сверхкороткий перерыв не пошел им на пользу. Пара Кудерметовой и Мертенс взяла первый сет всего за 39 минут. Имели они преимущество и во время второй партии (3:1, 4:2),

Но украино-латвийский дуэт пошел на камбек. Сначала они дожали оппонентов на тай-брейке, реализовав после трех попыток сет-пойнт. В решающей же партии Киченок и Отапенко фактически смели Кудерметову и Мертенс – 5 брейков и победа 10:5 за 13 минут.

В финале ночью 21 августа украинка с латышкой встретятся со старыми знакомыми – дуэтом Николь Меликар (США) и Эллен Перес из Австралии. В этом году их пути пересекались в Мадриде, где победили Киченок и Остапенко.

Напомним, что украинка Костюк проиграла хозяйке соревнований Пегуле на Western & Southern Open накануне.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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