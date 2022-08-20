Костюк потрапила в основну сітку турніру в Канаді, Калініна і Ястремська – в Клівленді

Українки з першої сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації набирають оптимальні кондиції перед US Open. Останній мейджор 2022-го розпочнеться 29 серпня.

Костюк дізналася першу суперницю на турнірі WTA 250 в канадському Гранбі, що пройде 21-27 серпня. Там молода тенісистка зустрінеться з австралійкою Джеймі Форліс. У світовій класифікації вона йде на 150-й сходинці.

Натомість ще дві українки – Калініна та Ястремська – зіграють у Клівленді. Перша дізнається, хто опонуватиме їй у стартовому раунді турніру WTA 250 після кваліфікації. Натомість друга зустрінеться з 8-ю сіяною Алізе Корне (Франція).

Напередодні організатори Відкритого чемпіонату США оголосили про рекордні призові в 2022 році. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,6 млн "зелених".

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.