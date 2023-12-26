Костюк матиме подвійне навантаження на Australian Open: про що йдеться

21-річна українка заявилася на парний турнір першого в новому році мейджора. Раніше вона отримала місце в основній сітці одиночного жіночого розряду.

Костюк виступатиме в парі з Єленою Габріелою Русе з Румунії. Торік цей дует дійшов до півфіналу Australian Open у парах. Там союз українки та румунки не впорався з чеським дуетом Крейчікової та Сінякової (2:6, 2:6).

Відкритий чемпіонат Австралії входить до когорти улюблених турнірів Костюк. У 2017 році вона стала чемпіонкою юнацьких змагань. Натомість у наступному сезоні в 15 років дійшла до третього раунду дорослого мейджора. На цій же стадії українка вилітала ще двічі (2022, 2023).

Раніше до основної сітки Australian Open потрапили четверо українок. Компанію Костюк у 1/64 фіналу "Гренд Слему" склали екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна, а також Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Старт змагань – 14 січня.