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Костюк матиме подвійне навантаження на Australian Open: про що йдеться

Фото: Марта Костюк вирішила подвоїти шанси на Australian Open-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк гратиме на Відкритому чемпіонаті Австралії 2024 року відразу в двох змагальних сітках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.

21-річна українка заявилася на парний турнір першого в новому році мейджора. Раніше вона отримала місце в основній сітці одиночного жіночого розряду.

Костюк виступатиме в парі з Єленою Габріелою Русе з Румунії. Торік цей дует дійшов до півфіналу Australian Open у парах. Там союз українки та румунки не впорався з чеським дуетом Крейчікової та Сінякової (2:6, 2:6).

Відкритий чемпіонат Австралії входить до когорти улюблених турнірів Костюк. У 2017 році вона стала чемпіонкою юнацьких змагань. Натомість у наступному сезоні в 15 років дійшла до третього раунду дорослого мейджора. На цій же стадії українка вилітала ще двічі (2022, 2023).

Раніше до основної сітки Australian Open потрапили четверо українок. Компанію Костюк у 1/64 фіналу "Гренд Слему" склали екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна, а також Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Старт змагань – 14 січня.

До слова, раніше Ястремська та ще 5 українців отримали місця в кваліфікації Australian Open-2024.

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Australian OpenМарта КостюкТеннис