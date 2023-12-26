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Костюк получит двойную нагрузку на Australian Open: о чем идет речь

Фото: Марта Костюк решила удвоить шансы на Australian Open-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2024 года сразу в двух соревновательных сетках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis.

21-летняя украинка заявилась на парный турнир первого в новом году мэйджора. Ранее она получила место в основной сетке одиночного женского разряда.

Костюк будет выступать в паре с Еленой Габриэлой Русе из Румынии. В прошлом году этот дуэт дошел до полуфинала Australian Open в парах. Там союз украинки и румынки не справился с чешским дуэтом Крейчиковой и Синяковой (2:6, 2:6).

Открытый чемпионат Австралии входит в когорту любимых турниров Костюк. В 2017 году она стала чемпионкой юношеских соревнований. В следующем же сезоне в 15 лет дошла до третьего раунда взрослого мэйджора. На этой же стадии украинка вылетала еще дважды (2022, 2023).

Ранее в основную сетку Australian Open попали четверо украинок. Компанию Костюк в 1/64 финала "Грэнд Слэма" составили экс-третья ракетка мира Элина Свитолина, а также Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Старт соревнований – 14 января.

К слову, ранее Ястремская и еще пять украинцев получили места в квалификации Australian Open-2024.

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