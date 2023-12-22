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Ястремська і ще п'ять українців потрапили до кваліфікації Australian Open-2024

Мельбурн, П'ятниця 22 грудня 2023 11:34
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Ястремська і ще п'ять українців потрапили до кваліфікації Australian Open-2024 Фото: Даяна Ястремська перший мейджор року розпочне з відбору (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Шестеро українських тенісистів на чолі з Даяною Ястремською потрапили в листи-заявки на кваліфікаційні раунди Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

За місце в основній сітці змагань поведуть боротьбу четверо тенісисток і двоє тенісистів. Кваліфікація мейджора відбудеться 8-11 січня на кортах Мельбурна.

До жіночої сітки змагань потрапили представниці України з другої сотні світового рейтингу. Разом із Даяною Ястремською за путівки в 1/64 фіналу Australian Open боротимуться Дарія Снігур, Юлія Стародубцева та Катаріна Завацька. До заявки не потрапила Катерина Байндль (132-ге місце в класифікації WTA).

Натомість у чоловічому відборі зіграють Віталій Сачко та Ілля Марченко. Перший торік дійшов до другого кваліфікаційного раунду. Зате другий понад 10 років тому двічі грав у 1/32 фіналу основної сітки.

Раніше до основної сітки Australian Open потрапили четверо українок. Екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна, а також Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Леся Цуренко стартуватимуть в 1/64 фіналу "Гренд Слему". Старт змагань – 14 січня.

До слова, раніше Світоліна здобула приз "Повернення року" від Жіночої тенісної асоціації.

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