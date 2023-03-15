У Костянтинівці знову вибухи. "Прильоти" фіксують у спальних районах (фото, відео)

У середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони прифронтового міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.
Місцеві жителі повідомляють про "прильоти" за житловими районами.
Зокрема, чорний дим на місці вибухів видно у районі Нульового, школи № 6 та у приватному секторі біля залізничної колії, у правобережній частині міста.
Як повідомлялось, на ранок середи, 15 березня, російські окупанти минулої доби вбили 1 мешканця Донецької області. Ще 16 отримали поранення.
Нагадаємо, вночі 15 березня, у Краматорську пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.
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