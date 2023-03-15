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У Костянтинівці знову вибухи. "Прильоти" фіксують у спальних районах (фото, відео)

Фото: російські окупанти знову обстріляли Костянтинівку Донецької області 15 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони прифронтового міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.

Місцеві жителі повідомляють про "прильоти" за житловими районами.

Зокрема, чорний дим на місці вибухів видно у районі Нульового, школи № 6 та у приватному секторі біля залізничної колії, у правобережній частині міста.

Як повідомлялось, на ранок середи, 15 березня, російські окупанти минулої доби вбили 1 мешканця Донецької області. Ще 16 отримали поранення.

Нагадаємо, вночі 15 березня, у Краматорську пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.

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Донецька областьКонстантиновка