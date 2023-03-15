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В Константиновке снова взрывы. "Прилеты" фиксируют в спальных районах (фото, видео)

Фото: российские оккупанты снова обстреляли Константиновку Донецкой области 15 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 15 марта, в Константиновке Донецкой области раздались несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Донбасса.

Местные жители сообщают о "прилетах" по жилым районам.

В частности, черный дым на месте взрывов видно в районе Нулевого, школы № 6 и в частном секторе возле ж/д, в правобережной части города.

Как сообщалось, на утро среды, 15 марта, российские оккупанты за прошедшие сутки убили 1 жителя Донецкой области. Еще 16 получили ранения.

Напомним, ночью 15 марта в Краматорске раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги.

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Донецкая областьКонстантиновка