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За добу через обстріли в Донецькій області одна людина загинула, 16 поранені

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Донбас, Середа 15 березня 2023 08:34
За добу через обстріли в Донецькій області одна людина загинула, 16 поранені Фото: за добу через обстріли в Донецькій області одна людина загинула, 16 поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На середу, 15 березня, російські окупанти минулої доби вбили 1 мешканця Донецької області. Ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 14 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Краматорську", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 16 осіб отримали поранення.

За добу через обстріли в Донецькій області одна людина загинула, 16 поранені

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1411 людей, ще 3199 поранено.

Як додав Кириленко, вночі та вранці росіяни вели вогонь по всій лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади.

Нагадаємо, раніше вдень 14 березня російські окупанти здійснили обстріл центру Краматорська Донецької області, і в поліції повідомили про загибель 60-річного місцевого жителя. Крім того, внаслідок ранкової атаки по Краматорську дев'ятеро людей отримали поранення.

Пізніше вночі 15 березня, у Краматорську пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.

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Краматорськ Донецька область
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