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У Костянтинівці рятувальники потрапили під удар під час ліквідації наслідків обстрілу

Ілюстративне фото: у Костянтинівці рятувальники потрапили під удар під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/mns gov ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці, коли рятувальники намагалися ліквідувати наслідки попереднього обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У відомстві наголосили, що рятувальники продовжують працювати у надзвичайно небезпечних умовах.

"Під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів (Костянтинівки - ред.) стався повторний. Відважні та безстрашні! Світ має бачити, як українські рятувальники відчайдушно борються за людські життя на своєму фронті", - зазначили у ДСНС.

З відповідним відео можете ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 березня росіяни вкотре вдарили по Костянтинівці.

Внаслідок ворожої атаки поранення отримали вісім людей.

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