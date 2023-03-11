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В Константиновке спасатели попали под удар во время ликвидации последствий обстрела

Иллюстративное фото: в Константиновке спасатели попали под удар во время ликвидации последствий обстрела (facebook.com/mns gov ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты ударили по Константиновке, когда спасатели пытались ликвидировать последствия предыдущего обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели продолжают работать в чрезвычайно опасных условиях.

"Во время ликвидации последствий вражеских обстрелов (Константиновки - ред.) произошел повторный. Отважные и бесстрашные! Мир должен видеть, как украинские спасатели отчаянно борются за человеческие жизни на своем фронте", - отметили в ГСЧС.

С соответствующим видео можете ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что 10 марта россияне в очередной раз ударили по Константиновке.

В результате вражеской атаки ранения получили восемь человек.

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