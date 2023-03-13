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В Константиновке раздались взрывы во время воздушной тревоги

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Понедельник 13 марта 2023 13:16
В Константиновке раздались взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Константиновке раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 13 марта, в Константиновке Краматорского района Донецкой области раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что в Донецкой области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.

В Константиновке раздались взрывы во время воздушной тревоги

Добавим, что официальной информации о ситуации в Константиновке пока нет.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов россиян в Константиновке был ранен один человек. Там также повреждены 12 частных и 4 многоэтажных дома.

Кроме того, 11 марта спасатели в Константиновке попали под обстрел при ликвидации последствий вражеской атаки.

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Константиновка Донецкая область Взрыв
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