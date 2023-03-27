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У Костянтинівці пролунали вибухи

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Костянтинівка, Понеділок 27 березня 2023 18:57
У Костянтинівці пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Костянтинівці пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 27 березня, мешканці Костянтинівки Донецької області почули вибухи. Повітряну тривогу в регіоні поки що не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу" у Telegram.

Офіційні джерела поки що не розкривають докладних деталей про вибухи і не називають їх причин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні окупанти вдарили по Слов'янську за допомогою ракет С-300.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу росіян двоє людей загинули. Ще понад 30 отримали поранення.

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Донецька область вибухи Константиновка Війна Росії проти України
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