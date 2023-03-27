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В Константиновке прозвучали взрывы

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Константиновка, Понедельник 27 марта 2023 18:57
В Константиновке прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Константиновке прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 марта, жители Константиновки Донецкой области услышали взрывы. Воздушную тревогу в регионе пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" в Telegram.

Официальные источники пока не раскрывают подробных деталей о взрывах и не называют их причин.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня оккупанты ударили по Славянску при помощи ракет С-300.

Позже стало известно, что в результате обстрела россиян два человека погибли. Еще более 30 - получили ранения.

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