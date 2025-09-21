У Костянтинівці поліцейські витягли з пошкодженого будинку літнє подружжя (відео)

Як зазначається, патрульні Краматорська та Слов’янська вирушили евакуювати жителів з небезпечної зони міста. Прибувши за адресою, вони побачили, що житловий будинок пошкоджений внаслідок авіаудару.

У квартирі на верхньому поверсі опинилося заблоковане подружжя. Двері квартири притиснули плита. Поліцейські за допомогою лома відігнули двері й визволили людей.

"Врятованих якнайшвидше доставили в безпечне місце та передали колегам із поліції Донеччини для подальшої евакуації. Того дня вдалося врятувати чотирьох громадян та їхнього домашнього улюбленця", - йдеться у повідомленні.

Жителів Донецької області закликають евакуюватися з небезпечних районів. Зробити це можна, зателефонувавши за номером 102.

