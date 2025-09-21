В Константиновке полицейские вытащили из поврежденного дома пожилых супругов (видео)

Как отмечается, патрульные Краматорска и Славянска отправились эвакуировать жителей из опасной зоны города. Прибыв по адресу, они увидели, что жилой дом поврежден в результате авиаудара.

В квартире на верхнем этаже оказались заблокированы супруги. Дверь квартиры прижали плита. Полицейские с помощью лома отогнули дверь и освободили людей.

"Спасенных как можно быстрее доставили в безопасное место и передали коллегам из полиции Донецкой области для дальнейшей эвакуации. В тот день удалось спасти четырех граждан и их домашнего любимца", - говорится в сообщении.

Жителей Донецкой области призывают эвакуироваться из опасных районов. Сделать это можно, позвонив по телефону 102.