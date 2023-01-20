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У Костянтинівці було чути вибухи

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П'ятниця 20 січня 2023 23:58
У Костянтинівці було чути вибухи Фото: у Костянтинівці пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Костянтинівці Донецької області сьогодні, 20 січня, пізно ввечері було чути вибухи, в області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Офіційних даних про причини вибухів, які чули місцеві жителі, наразі немає. Невдовзі після інформації про вибухи у регіоні повітряну тривогу було скасовано.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 10 січня, окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Вони атакували приватний сектор.

Також нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 січня окупанти обстріляли Костянтинівку та Курахівку.

Крім того, ми писали, що 9 січня в результаті атак росіян на Донеччині поранення отримали шестеро людей.

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