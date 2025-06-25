Костянтинівка на межі гуманітарної катастрофи, - Донецька ОВА

Обстріли Костянтинівки

Костянтинівка - місто в Краматорському районі Донецької області, центр Костянтинівської міської громади. Населений пункт ворог окупував у 2014 році, але українські бійці звільнили його вже у липні того ж року в ході АТО.

Наразі терористи регулярно обстрілюють Костянтинівку. Нещодавно окупанти завдали авіаудару по житловому будинку, внаслідок чого загинула людина.

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