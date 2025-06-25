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Константиновка на грани гуманитарной катастрофы, - Донецкая ОВА

Иллюстративное фото: Константиновка на грани гуманитарной катастрофы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате обстрелов водо-, газо- и электроснабжение в Константиновке - ограничены. Город находится на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

Как пишет Филашкин, из-за обстрелов:

  • половина города - без света;
  • 1,9 тысячи домов в Сантуриновке остаются без газа. Его подачу восстановить пока невозможно;
  • водоснабжение - один раз в сутки с 17:00 до 20:00, только 20-25% от потребности;
  • отменено движение городских автобусов, пригородный маршрут в Дружковку работает ограниченно.

В частности, в городе:

  • установлено 7 резервуаров и 11 емкостей для воды;
  • действуют 12 скважин, 6 из которых с очисткой.
  • работает 5 пунктов несокрушимости, еще 2 - в режиме ожидания.

Несмотря на продолжение разрушения критической инфраструктуры, в Константиновке работают медики, коммунальщики, правоохранители и власти.

Как отметил Филашкин, эвакуация, является вопросом жизни. Для помощи необходимо обратиться по номеру:

  • 0-800-500-121, +380730500121 - Viber, WhatsApp, Telegram, Signal;
  • 0-800-332-614 - для тяжелобольных;
  • 050-567-88-87, 093-420-18-83 - Константиновская военная администрация (ВА).

 

Обстрелы Константиновки

Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской громады. Населенный пункт враг оккупировал в 2014 году, но украинские бойцы освободили его уже в июле того же года в ходе АТО.

Сейчас террористы регулярно обстреливают Константиновку. Недавно оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому, в результате чего погиб человек.

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