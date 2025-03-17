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Костенко пояснив, що допомогло ЗСУ зупинити наступ росіян на Покровськ

Понеділок 17 березня 2025 20:39
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Костенко пояснив, що допомогло ЗСУ зупинити наступ росіян на Покровськ Фото: ЗСУ вдалося зупинити наступ росіян на Покровськ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Завдяки Курській операції українським військовим вдалося зупинити наступ російських окупантів на Покровськ. Адже ворог не може бути одночасно активним на всіх напрямках.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

"Якщо активність іде на одному з напрямків, то на іншому напрямку звичайно не може ворог активнічати на всіх напрямках. Ми бачимо протягом всієї війни, якщо ворог десь включається, то інші напрямки в нього не такі активні. Ми бачили як на Покровськ - то Курськ стояв, зараз навпаки, то Покровськ став", - сказав Костенко.

За його словами, наступ росіян на Покровськ ЗСУ зупинили ще при Андрію Гнатові - генералу, який був призначений начальником Генштабу.

"Там велика його заслуга в тому, що він зупинив цей наступ на Покровськ. Після нього вже перехопив цю справу генерал Михайло Драпатий. Зараз теж сумлінно стримує ворога, дуже професійно", - додав Костенко.

Він зазначив, що і Гнатов, і Драпатий - обидва професійні генерали.

"Можна сказати, що ті резерви, які були відтягнуті за допомогою Курської операції, якби вони були використані на цих напрямках - на Покровському або Харківському, - то важко спрогнозувати, чи була б така ситуація, чи був би Покровськ під нами", - наголосив секретар Комітету ВР.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, останні місяці Покровський напрямок був однією з найважчих відрізків фронту.

Водночас останнім часом темпи просування російських окупантів на Покровському напрямку знизилися. Однією з причин є ефективна оборонна діяльність українських військ на цій ділянці фронту.

За словами співзасновника та аналітика платформи Deep State Романа Погорілого, ситуація в районі Покровська останнім часом змінилась на краще. Її вдалось стабілізувати, а українські військові покращують свої позиції.

Водночас росіяни активізували наступ у Курській області. Зокрема, в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили про втрату ЗСУ контролю над містом Суджа.

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