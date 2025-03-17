Костенко пояснив, що допомогло ЗСУ зупинити наступ росіян на Покровськ
Завдяки Курській операції українським військовим вдалося зупинити наступ російських окупантів на Покровськ. Адже ворог не може бути одночасно активним на всіх напрямках.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.
"Якщо активність іде на одному з напрямків, то на іншому напрямку звичайно не може ворог активнічати на всіх напрямках. Ми бачимо протягом всієї війни, якщо ворог десь включається, то інші напрямки в нього не такі активні. Ми бачили як на Покровськ - то Курськ стояв, зараз навпаки, то Покровськ став", - сказав Костенко.
За його словами, наступ росіян на Покровськ ЗСУ зупинили ще при Андрію Гнатові - генералу, який був призначений начальником Генштабу.
"Там велика його заслуга в тому, що він зупинив цей наступ на Покровськ. Після нього вже перехопив цю справу генерал Михайло Драпатий. Зараз теж сумлінно стримує ворога, дуже професійно", - додав Костенко.
Він зазначив, що і Гнатов, і Драпатий - обидва професійні генерали.
"Можна сказати, що ті резерви, які були відтягнуті за допомогою Курської операції, якби вони були використані на цих напрямках - на Покровському або Харківському, - то важко спрогнозувати, чи була б така ситуація, чи був би Покровськ під нами", - наголосив секретар Комітету ВР.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, останні місяці Покровський напрямок був однією з найважчих відрізків фронту.
Водночас останнім часом темпи просування російських окупантів на Покровському напрямку знизилися. Однією з причин є ефективна оборонна діяльність українських військ на цій ділянці фронту.
За словами співзасновника та аналітика платформи Deep State Романа Погорілого, ситуація в районі Покровська останнім часом змінилась на краще. Її вдалось стабілізувати, а українські військові покращують свої позиції.
Водночас росіяни активізували наступ у Курській області. Зокрема, в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили про втрату ЗСУ контролю над містом Суджа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.