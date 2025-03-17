Костенко объяснил, что помогло ВСУ остановить наступление россиян на Покровск

Благодаря Курской операции украинским военным удалось остановить наступление российских оккупантов на Покровск. Ведь враг не может быть одновременно активным на всех направлениях.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Если активность идет на одном из направлений, то на другом направлении конечно не может враг активничать на всех направлениях. Мы видим на протяжении всей войны, если враг где-то включается, то другие направления у него не такие активные. Мы видели как на Покровск - то Курск стоял, сейчас наоборот, то Покровск стал", - сказал Костенко.

По его словам, наступление россиян на Покровск ВСУ остановили еще при Андрее Гнатове - генерале, который был назначен начальником Генштаба.

"Там большая его заслуга в том, что он остановил это наступление на Покровск. После него уже перехватил это дело генерал Михаил Драпатий. Сейчас тоже добросовестно сдерживает врага, очень профессионально", - добавил Костенко.

Он отметил, что и Гнатов, и Драпатий - оба профессиональные генералы.

"Можно сказать, что те резервы, которые были оттянуты с помощью Курской операции, если бы они были использованы на этих направлениях - на Покровском или Харьковском, - то трудно спрогнозировать, была бы такая ситуация, был бы Покровск под нами", - подчеркнул секретарь Комитета ВР.