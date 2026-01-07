Костел Святого Миколая в Києві передали римо-католицькій громаді: чому це рішення важливе

Костел Святого Миколая у Києві передали у безоплатне довгострокове користування римо-католицькій громаді. Відповідне рішення було офіційно представлене 6 січня, у день Богоявлення Господнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко .

Що вирішив уряд

Як повідомила Свириденко, Костел Святого Миколая передано римо-католицькій парафії у користування, що відкриває громаді можливість повноцінно відновлювати храм, проводити богослужіння та розвивати релігійне життя.

Вона наголосила, що рішення стало результатом багаторічної роботи уряду, Міністерства культури, народних депутатів і релігійної спільноти.

Умови передачі храму

За словами міністерки культури Тетяни Бережної, костел передано у безоплатне користування строком на 50 років. При цьому:

будівля залишається у державній власності;

громада отримує законне право на користування храмом;

дозволено проводити богослужіння та реставраційні роботи за власний кошт;

всі роботи здійснюватимуться з дотриманням вимог охорони культурної спадщини.

Також Мінкультури працює над пошуком нового приміщення для Національного будинку органної та камерної музики України, який раніше розміщувався у костелі.

Чому це рішення важливе

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що питання передачі костелу роками залишалося невирішеним, попри судові рішення та доручення президента.

За результатами моніторингового візиту Офісу омбудсмена було зафіксовано аварійний стан будівлі та небезпечні умови для вірян. Це, за його словами, вимагало негайних рішень з боку держави.

Лубінець назвав передачу храму проявом справедливості та реального забезпечення свободи совісті в Україні.

Позиція громади

У Римо-католицькій парафії наголошують, що передача костелу у користування - важливий, але проміжний крок. Історія боротьби за повернення храму триває понад 30 років.

Парафія отримала можливість розпочати відновлення костелу, який:

пережив пожежу під час Другої світової війни;

зазнав руйнувань у радянський період;

постраждав від пожежі у 2021 році;

був пошкоджений внаслідок російського ракетного обстрілу у 2024 році.

Під час урочистої меси в костелі лунали молитви за Україну та її захисників, а громада заявила про намір і надалі домагатися остаточного вирішення питання реституції храму.