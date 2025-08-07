Костел святого Николая в Киеве на грани разрушения: власти затягивают передачу памятника приходу

Костел святого Николая в центре Киева оказался на грани уничтожения. После пожара 2021 года здание до сих пор не восстановлено, а государство уже 3 года медлит с передачей святыни религиозной громаде, несмотря на меморандумы, петиции и даже решение Верховного Суда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Римско-католического прихода св. Николая в Киеве в Facebook .

В каком состоянии сейчас костел св. Николая

По словам священника, ситуация критическая - храм стоит с поврежденной крышей и выбитыми окнами.

В ноябре 2021 года приход и Минкульт подписали меморандум о передаче костела общине до 1 июня 2022 года. Однако ни один из пунктов документа государство не выполнило. В прошлом году соответствующая петиция набрала более 25 тыс. голосов, тогдашний Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что костел должны вернуть приходу, но до сих пор этого не сделали.

Несмотря на собранные средства и поддержку международных партнеров, восстановление невозможно без юридического оформления пользования сооружением.

"Мы имеем дело с врагом, который разрушает. А здесь - костел уничтожается бездействием своих. Это не укладывается ни в правовые, ни в моральные рамки", - заявил отец Павел.

Настоятель призвал премьер-министра Юлию Свириденко обязать Минкульт выполнить судебное решение и передать костел в пользование прихода до наступления холодов. В противном случае, говорит он, Киев рискует потерять один из ценнейших памятников сакральной архитектуры.

Костел св. Николая в Киеве (фото: Римско-католического прихода св. Николая в Киеве/Facebook)

Пожар и его последствия для костела

Пожар, произошедший в ночь на 4 сентября 2021 года, уничтожил уникальный орган и нанес значительные повреждения зданию костела святого Николая. Причиной инцидента стало короткое замыкание в электропроводке, которую балансодержатель - Национальный дом органной и камерной музыки (НБОКМ) - не обновлял еще с начала 2000-х.

Несмотря на сбор средств на реставрацию (сумма достигла 25 миллионов гривен), часть денег так и осталась на счетах учреждения, а стоимость восстановительных работ неоднократно пересматривалась.

"Костел четыре месяца стоял с выбитыми окнами - внутрь попадали дождь, снег, мороз. Только после затяжной подготовки проектной документации, сами работы провели менее чем за месяц", - рассказал священник.

Настоятель отмечает, что у прихода есть поддержка международных партнеров, Ватикана и украинских меценатов. В частности, поступали гарантии от правительства Польши, католиков из США, Италии и Швейцарии, а также поддержка от украинских фондов. Реставрацию можно будет начать только после официальной передачи костела приходу.