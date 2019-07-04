Косово запретило въезд сербским чиновникам

В Косово приняли решение закрыть въезд на свою территорию для всех сербских чиновников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский портал РТС.

Как заявил спикер главы МИД Косово Этлир Зуберай, данное решение было принято из-за "угрозы для Косово со стороны Сербии, постоянной пропаганды и фейковых новостей, а так же попыток спровоцировать гуманитарный кризис на севере страны”. По его словам, сербское население Косово вынуждено закрыть свои предприятия именно из-за политических целей Белграда.

Отмечается, что Приштина впервые запретила въезд в Косово и Метохию для всех сербских чиновников.

Добавим, ранее президент Сербии Александр Вучич признал потерю контроля над Косово. По его словам, на сегодня есть два пути решения косовской проблемы: сохранение "замороженного конфликта" и нормализация отношений между Белградом и Приштиной. При этом он отметил, что выступает за второй вариант.

Напомним, ранее президент Косово Хашим Тачи призвал США помочь в налаживании отношений с Сербией. Лидер Косово считает, что Вашингтон должен играть ведущую роль в процессе нормализации отношений его страны с Сербией.