Косово заборонило в'їзд сербським чиновникам

В Косово прийняли рішення закрити в'їзд на свою територію для всіх сербських чиновників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський портал РТС.

Як заявив речник глави МЗС Косово Етлір Зуберай, що дане рішення було прийнято через "загрози для Косово з боку Сербії, постійної пропаганди і фейкових новин, а так само спроб спровокувати гуманітарну кризу на півночі країни". За його словами, сербське населення Косово змушене закрити свої підприємства саме через політичні цілі Белграда.

Наголошується, що Приштина вперше заборонила в'їзд в Косово і Метохію для всіх сербських чиновників.

Додамо, раніше президент Сербії Олександр Вучич визнав втрату контролю над Косово. За його словами, на сьогодні є два шляхи вирішення косовської проблеми: збереження "замороженого конфлікту" і нормалізація відносин між Белградом і Приштиною. При цьому він зазначив, що виступає за другий варіант.

Нагадаємо, раніше президент Косово Хашим Тачі закликав США допомогти в налагодженні відносин з Сербією. Лідер Косова вважає, що Вашингтон повинен відігравати провідну роль у процесі нормалізації відносин його країни з Сербією.