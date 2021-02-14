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В Косово проходят внеочередные парламентские выборы

Новина українською → Приштина, Воскресенье 14 февраля 2021 14:49
В Косово проходят внеочередные парламентские выборы Фото: заседание парламента Косово (facebook.com/kuvendi.skupstina)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 14 февраля, в Косово проходят досрочные выборы в парламент. Это третьи по счету выборы за последние три года.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно опросам, партия Vetevendosje выиграет от 45% до 55% голосов среди этнических албанцев, составляющих 90% от 1,9 млн населения. Хотя это было бы почти вдвое больше, чем результат на выборах 2019 года, партии все еще может понадобиться партнер для коалиции.

Лидер партии Альбин Курти, который занимал пост премьер-министра в течение пяти месяцев 2020 года, обязался бороться с широко распространенной коррупцией, а также пообещал не идти на компромиссы в диалоге с Сербией.

Если Vetevendosje не обеспечит большинство из 61 места, возможно, ей придется объединить усилия или с правящей Демократической лигой Косово (ЛДК), либо с оппозиционной Демократической партией Косово (ДПК) или Альянсом за будущее Косово (ААК).

Отметим, что выборы проходят на фоне суда над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи. Его обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе сербско-албанского вооруженного конфликта 1998–1999 годов, экс-президент обвинения отрицает.

Тачи добровольно отправился в Гаагу. Обязанности президента исполняет спикер косовского парламента Вьеса Османи.

Напомним, в сентябре Сербия подписала соглашение о нормализации отношений с Косово, а также заявила, что переместит свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Кроме того, Израиль и Косово установили дипломатические отношения.

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