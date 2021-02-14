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У Косово проходять позачергові парламентські вибори

Новость на русском → Приштина, Неділя 14 лютого 2021 14:49
У Косово проходять позачергові парламентські вибори Фото: засідання парламенту Косова (facebook.com/kuvendi.skupstina)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 14 лютого, в Косово проходять дострокові вибори в парламент. Це треті за рахунком вибори за останні три роки.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з опитуваннями, партія Vetevendosje виграє від 45% до 55% голосів серед етнічних албанців, що складають 90% від 1,9 млн населення. Хоча це було б майже вдвічі більше, ніж результат на виборах 2019 року, партії все ще може знадобитися партнер для коаліції.

Лідер партії Альбін Курті, який займав пост прем'єр-міністра протягом п'яти місяців 2020 року, зобов'язався боротися з широко поширеною корупцією, а також пообіцяв не йти на компроміси в діалозі з Сербією.

Якщо Vetevendosje не забезпечить більшість з 61 місця, можливо, їй доведеться об'єднати зусилля або з правлячою Демократичною лігою Косово (ЛДК), або з опозиційної Демократичної партії Косова (ДПК) або Альянс за майбутнє Косово (ААК).

Зазначимо, що вибори проходять на тлі суду над колишнім президентом Косово Хашимом Тачі. Його звинувачують у злочинах проти людяності і військових злочинах під час сербсько-албанського конфлікту 1998-1999 років, екс-президент звинувачення заперечує.

Тачі добровільно відправився до Гааги. Обов'язки президента виконує спікер косовського парламенту Вьеса Османі.

Нагадаємо, у вересні Сербія підписала угоду про нормалізацію відносин з Косово, а також заявила, що перемістить своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Крім того, Ізраїль і Косово встановили дипломатичні відносини.

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