Сербия перенесет посольство в Иерусалим

Фото: президент Сербии Александр Вучич (flickr.com/nato)

Сербия подписала соглашение о нормализации отношений с Косово. Согласно документу, Белград переместит свое посольство в Израиле из Тель-Авива.

Об этом сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение властей Сербии о переносе посольства в Иерусалим и поблагодарил президента Сербии Александра Вучича.

Нетаньяху даже подтвердил информацию об установлении дипломатических отношений с Косово, заметив, что этому решению предшествовали консультации с МИД Израиля, Советом по национальной безопасности и т.д.

В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что власти Косово также намерены открыть свое посольство в Иерусалиме.

"Таким образом, Косово станет первой страной с мусульманским большинством, открывшей свое посольство в столице Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений.

Кроме того, ранее сообщалось, что премьер Косово намерен обсуждать в США только независимость, но президент Сербии был против.