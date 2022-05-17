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Косово присоединилось к санкциям против России и Беларуси

Фото: Косово ввело санкции против России и Беларуси (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Правительство Косово вводит санкции против РФ в связи с российской агрессией в Украине. Кроме того, санкции введены и против Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kallxo.

Заместитель министра иностранных дел и диаспоры Крешник Ахмети заявил, что действия России осуждены резолюцией Ассамблеи ООН. Он сообщил, что Косово солидарно с международными партнерами и предложил правительству проголосовать за проект решения о санкциях.

"Эти санкции направлены на усиление давления на правительство и российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля во время военной агрессии против Украины", - заявил Ахмети.

Кроме того, первый вице-премьер Бесник Беслими также рассказал о введении ограничительных мер в отношении российской частной военной группы "Вагнер".

По его словам, правительство решило ввести замораживание активов попавших под санкции лиц, запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово.

Напомним, министры ЕС не смогли согласовать санкции против России.

Мы также писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз готов работать над 7-м пакетом санкций против РФ.

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Санкции против РоссииКосово