Косово подало заявку на членство в Совете Европы

Частично признанное Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Ее должны рассмотреть комитет министров и Парламентская ассамблея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

Сообщается, что заявку в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге подала министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла.

"Сегодня открывается новая глава для Косово в Совете Европы. Сегодня начинается процедура рассмотрения нашего запроса, который пройдет через различные инстанции Совета Европы, Парламентской ассамблеи и Совета министров. Косово заслуживает членства в Совете Европы", - заявила она.

Также сообщается, что представитель Совета Европы Даниэль Хольтген подтвердил получение заявки. Ее должен рассмотреть комитет министров, после чего будет голосовать Парламентская ассамблея. Для включения Косово в Совет Европы необходима поддержка 2/3 голосов.

С учетом исключения России сейчас в ПАСЕ предварительно набирается необходимое количество голосов делегатов стран, которые признают независимость Косово.