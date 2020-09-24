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Украина признала паспорта Косово, - МИД  

Приштина, Четверг 24 сентября 2020 13:24
Украина признала паспорта Косово, - МИД  
Фото: Василий Боднар (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Украина признает паспорта, выданные в частично признанном Косово. При этом его независимость официально с украинской стороны не признается.

Об этом в интервью RTV Ora рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, между Косово и оккупированным Крымом не может быть никаких параллелей.

"Традиционно мы настроены на территориальный суверенитет страны. Это наш принцип. Но для нас нет параллелей между этими двумя случаями. Это потому, что случай Косово - это одно, а Крым - другое. В случае Косово есть страна, признанная рядом стран, а в случае с Крымом мы говорим о территории, которая была насильственно захвачена Россией", - отметил Боднар.

При этом косовские паспорта признаются украинской стороной.

"В прошлом году мы приняли решение работать с косовскими паспортами. Теперь наш посол здесь (в Албании, - ред.) и послы в других частях света получили инструкции признать эти паспорта и не ограничивать поездки", - добавил Боднар.

Напомним, украинская сторона не признает независимость Косово. По этой причине даже футбольный матч отбора на ЧМ-2018 между национальными сборными проходил не в Косово, а в Албании.

Отметим, Украина до сих пор отправляет военный контингент для участия в миротворческой миссии в Косово.

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