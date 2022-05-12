Косово подало заявку на членство в Раді Європи

Частково визнане Косово подало заявку на вступ до Ради Європи. Її мають розглянути комітет міністрів і Парламентська асамблея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Повідомляється, що заявку в штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі подала міністр закордонних справ і діаспори Косово Доніка Гервалла.

"Сьогодні відкривається нова глава для Косово в Раді Європи. Сьогодні розпочинається процедура розгляду нашого запиту, який пройде через різні інстанції Ради Європи, Парламентської асамблеї та Ради міністрів. Косово заслуговує членства в Раді Європи", - заявила вона.

Також повідомляється, що представник Ради Європи Даніель Хольтген підтвердив отримання заявки. Її має розглянути комітет міністрів, після чого голосуватиме Парламентська асамблея.

Для включення Косово до Ради Європи необхідна підтримка 2/3 голосів. З урахуванням виключення Росії зараз в ПАРЄ попередньо набирається необхідна кількість голосів делегатів країн, які визнають незалежність Косова.