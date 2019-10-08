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У Косові на парламентських виборах перемагає опозиція

Новини » Політика    08.10.2019 - 03:17
У Косові на парламентських виборах перемагає опозиція
Ілюстративне фото: flickr.com/Troels Peter Roland dk

Партія "Самовизначення" набирає понад 25,5 відсотка голосів, друга опозиційна партія - 25 відсотків

У частково визнаному Косові, на позачергових виборах, згідно з попередніми результатами підрахунку голосів станом на 7 жовтня, перемагає опозиційна лівонаціоналістична партія Vetëvendosje ("Самовизначення"), друге місце здобуває ще одна опозиційна правоцентристська консервативна партія "Демократична ліга Косова" (LDK). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За результатами підрахунку голосів із понад 98 відсотків дільниць, партія "Самовизначення" набирає понад 25,5 відсотка голосів, друга майже 25 відсотків.

Досі партія влади Демократична партія Косова (PDK) отримує понад 21 відсоток.

Ще одна з партій дотеперішньої владної коаліції, "Альянс за майбутнє Косова» (AAK), яку очолює нинішній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Рамуш Харадінай, у коаліції з Соціал-демократичною партією Косова (PSD), має на двох трохи більше як 11,5 відсотка.

Явка становила понад 43 відсотки, що на кілька відсотків більше, ніж на попередніх виборах два роки тому.

Лідер партії «Самовизначення» Альбін Курті, колишній лідер студентських протестів, пообіцяв значні зміни внаслідок свого очікуваного приходу до влади і пообіцяв якнайшвидше спробувати створити коаліційний уряд разом із "Демократичною лігою Косова".

Кандидатка на посаду прем’єр-міністра від "Демократичної ліги Косова" Вйоса Османі заявила, що, на її думку, ці партії мають почати переговори про коаліцію.

Нагадаємо, 22 серпня в Косові 89 зі 120 депутатів проголосували за саморозпуск парламенту. Згідно із законом, вибори мали відбутися протягом наступних 45 днів.

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