Косово анонсувало другий пакет військової допомоги для України

Частково визнане Косово надасть Україні другий пакет військової допомоги. Він складається з мінометних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Косова Еюпа Мачедонсі у Twitter .

Він наголосив, що Косово продовжить підтримку України у її війні з російськими окупантами.

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України я оголосив про наш другий пакет військової допомоги для України, який складається з мінометних снарядів", - написав міністр.

Мачедонсі також уточнив, що вантажівки, тактичні та броньовані автомобілі, які увійшли до першого пакету допомоги, будуть доставлені в Україну наступного тижня.

Новий "Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, відбулося 20 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Під час зустрічі було обговорено термінові потреби українських захисників у зброї, а також деякі партнери анонсували нові пакети допомоги.

Міністр оборони України Рустем Умеров розповів, що головними темами стали боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16, а також дрони для України.

Більш детально про підсумки "Рамштайну" - у матеріалі РБК-Україна.