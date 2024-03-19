Косово анонсировало второй пакет военной помощи для Украины
Частично признанное Косово предоставит Украине второй пакет военной помощи. Он состоит из минометных снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Косово Эюпа Мачедонси в Twitter.
Он подчеркнул, что Косово продолжит поддержку Украины в ее войне с российскими оккупантами.
"Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я объявил о нашем втором пакете военной помощи для Украины, состоящем из минометных снарядов", - написал министр.
Мачедонси также уточнил, что грузовики, тактические и бронированные автомобили, которые вошли в первый пакет помощи, будут доставлены в Украину на следующей неделе.
Новый "Рамштайн"
Напомним, сегодня, 19 марта, состоялось 20 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
В ходе встречи обсуждались срочные потребности украинских защитников в оружии, а также некоторые партнеры анонсировали новые пакеты помощи.
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что главными темами стали боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны для Украины.
Более детально об итогах "Рамштайна" - в материале РБК-Украина.
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