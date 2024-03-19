Косово анонсировало второй пакет военной помощи для Украины

Частично признанное Косово предоставит Украине второй пакет военной помощи. Он состоит из минометных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Косово Эюпа Мачедонси в Twitter .

Он подчеркнул, что Косово продолжит поддержку Украины в ее войне с российскими оккупантами.

"Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я объявил о нашем втором пакете военной помощи для Украины, состоящем из минометных снарядов", - написал министр.

Мачедонси также уточнил, что грузовики, тактические и бронированные автомобили, которые вошли в первый пакет помощи, будут доставлены в Украину на следующей неделе.

Новый "Рамштайн"

Напомним, сегодня, 19 марта, состоялось 20 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

В ходе встречи обсуждались срочные потребности украинских защитников в оружии, а также некоторые партнеры анонсировали новые пакеты помощи.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что главными темами стали боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны для Украины.

Более детально об итогах "Рамштайна" - в материале РБК-Украина.