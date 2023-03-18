Космічний телескоп Hubble зробив унікальну фотографію карликової галактики
Космічний телескоп NASA Hubble зробив фотографію мініатюрної карликової галактики UGCA 307 в сузір’ї Ворона.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
На зображені можна побачити UGCA 307 в сузір’ї Ворона на фоні далеких галактик.
"UGCA 307 виглядає як невелика ділянка зірок, втім це мініатюрна карликова галактика без чіткої структури, яка нагадує туманну ділянку хмари", - пише пресслужба NASA.
Галактика складається зі смуги зірок, які містять червоні бульбашки газу. Зазначається, що UGCA 307 розташована у 26 мільйонах світлових років від Землі.
The hazy patch of stars on the right side of this image is actually a whole galaxy!— Hubble (@NASAHubble) March 17, 2023
Seen in this #HubbleFriday view, the dwarf galaxy UGCA 307 resides about 26 million-light years away. The red bubbles of gas mark regions of recent star formation: https://t.co/XtmkxYqUhR pic.twitter.com/PGcOHxUk9b
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA успішно закінчує будувати свою найпотужнішу в історії ракету, яка допоможе знову відправити астронавтів на поверхню Місяця.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.