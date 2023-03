Космічний телескоп Hubble зробив унікальну фотографію карликової галактики

На зображені можна побачити UGCA 307 в сузір’ї Ворона на фоні далеких галактик.

"UGCA 307 виглядає як невелика ділянка зірок, втім це мініатюрна карликова галактика без чіткої структури, яка нагадує туманну ділянку хмари", - пише пресслужба NASA.

Галактика складається зі смуги зірок, які містять червоні бульбашки газу. Зазначається, що UGCA 307 розташована у 26 мільйонах світлових років від Землі.

The hazy patch of stars on the right side of this image is actually a whole galaxy!



Seen in this #HubbleFriday view, the dwarf galaxy UGCA 307 resides about 26 million-light years away. The red bubbles of gas mark regions of recent star formation: