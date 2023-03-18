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Космічний телескоп Hubble зробив унікальну фотографію карликової галактики

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Субота 18 березня 2023 14:01
Космічний телескоп Hubble зробив унікальну фотографію карликової галактики Фото: космічний телескоп Hubble зробив унікальну фотографію карликової галактики (nasa.com)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп NASA Hubble зробив фотографію мініатюрної карликової галактики UGCA 307 в сузір’ї Ворона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

На зображені можна побачити UGCA 307 в сузір’ї Ворона на фоні далеких галактик.

"UGCA 307 виглядає як невелика ділянка зірок, втім це мініатюрна карликова галактика без чіткої структури, яка нагадує туманну ділянку хмари", - пише пресслужба NASA.

Галактика складається зі смуги зірок, які містять червоні бульбашки газу. Зазначається, що UGCA 307 розташована у 26 мільйонах світлових років від Землі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA успішно закінчує будувати свою найпотужнішу в історії ракету, яка допоможе знову відправити астронавтів на поверхню Місяця.

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