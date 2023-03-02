Поверне людей на Місяць. NASA закінчує збирати ракету SLS (фото)
Фото: NASA завершує будівництво ракети SLS (twitter.com/SenBillNelson)
Американське космічне агентство NASA успішно закінчує будувати свою найпотужнішу в історії ракету, щоб знову відправити астронавтів на поверхню Місяця через понад 50 років після останньої висадки на нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора NASA Білла Нельсона у Twitter.
"Поки ми готуємося до місії Artemis II, наші команди завершують створення ракети NASA SLS, яка вперше за понад 50 років доставить астронавтів на Місяць", - написав він.
Нагадаємо, NASA вперше за 50 років дісталося Місяця. Але поки без людей.
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