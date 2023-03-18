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Космический телескоп Hubble сделал уникальную фотографию карликовой галактики

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Суббота 18 марта 2023 14:01
Космический телескоп Hubble сделал уникальную фотографию карликовой галактики Фото: космический телескоп Hubble сделал уникальную фотографию карликовой галактики (nasa.com)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп NASA Hubble сделал фотографию миниатюрной карликовой галактики UGCA 307 в созвездии Ворона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

На картинке можно увидеть UGCA 307 в созвездии Ворона на фоне далеких галактик.

"UGCA 307 выглядит как небольшой участок звезд, впрочем, это миниатюрная карликовая галактика без четкой структуры, напоминающая туманный участок облака", - пишет пресс-служба NASA.

Галактика состоит из полосы звезд, содержащих красные пузырьки газа. Отмечается, что UGCA 307 находится в 26 миллионах световых лет от Земли.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA успешно заканчивает строить свою мощную в истории ракету, которая поможет снова отправить астронавтов на поверхность Луны.

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