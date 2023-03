Космический телескоп Hubble сделал уникальную фотографию карликовой галактики

На картинке можно увидеть UGCA 307 в созвездии Ворона на фоне далеких галактик.

"UGCA 307 выглядит как небольшой участок звезд, впрочем, это миниатюрная карликовая галактика без четкой структуры, напоминающая туманный участок облака", - пишет пресс-служба NASA.

Галактика состоит из полосы звезд, содержащих красные пузырьки газа. Отмечается, что UGCA 307 находится в 26 миллионах световых лет от Земли.

Хорошая битва hviezd на правой стороне этого изображения actually whole galaxy!



Подробно в этом #HubbleFriday view, dwarf galaxy UGCA 307 resides о 26 million-light years away. Red bubbles of mark regions of old star formation: https://t.co/XtmkxYqUhR pic.twitter.com/PGcOHxUk9b