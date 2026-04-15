"Космічний Перл-Харбор": в США заявили про плани Росії розмістити ядерну зброю на орбіті

За словами Вайтінга, Росія прагне розмістити ядерний заряд на низькій навколоземній орбіті (300-1200 миль над Землею). Це дозволить Кремлю "зрівняти поле бою", нейтралізувавши технологічну перевагу Заходу.

Один ядерний вибух у космосі може знищити або вивести з ладу до 10 000 супутників (близько 80% від загальної кількості). Це спричинить катастрофічні наслідки, такі, як миттєва втрата GPS, супутникового інтернету та мобільного зв'язку, а також параліч військової розвідки та систем цілевказання НАТО.

Розміщення такої зброї є прямим порушенням Договору про космос 1967 року, підписаного СРСР. Але не схоже, щоб Росію це надто сильно турбувало.

"Я не говоритиму про наші джерела та методи розвідки, але, очевидно, це звіт, який нас дуже непокоїть", - сказав генерал.

За словами Вайтінга, США планують подвоїти свої інвестиції в космічну оборонну сферу до 71 млрд щорічно. Союзникам США теж слід посилити витрати такого роду, якщо вони хочуть не зіткнутися із "космічним Перл-Харбором".

"Космічна сфера фундаментально змінилася за останнє десятиліття через загрози, які ми зараз бачимо в космосі, де Китай і Росія створюють комплекс оперативної космічної зброї... Наступна велика війна, ймовірно, почнеться в космосі", - резюмував він.