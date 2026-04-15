"Космический Перл-Харбор": в США заявили о планах России разместить ядерное оружие на орбите

По словам Уайтинга, Россия стремится разместить ядерный заряд на низкой околоземной орбите (300-1200 миль над Землей). Это позволит Кремлю "уравнять поле боя", нейтрализовав технологическое преимущество Запада.

Один ядерный взрыв в космосе может уничтожить или вывести из строя до 10 000 спутников (около 80% от общего количества). Это повлечет катастрофические последствия, такие, как мгновенная потеря GPS, спутникового интернета и мобильной связи, а также паралич военной разведки и систем целеуказания НАТО.

Размещение такого оружия является прямым нарушением Договора о космосе 1967 года, подписанного СССР. Но не похоже, чтобы Россию это слишком сильно беспокоило.

"Я не буду говорить о наших источниках и методах разведки, но, очевидно, это отчет, который нас очень беспокоит", - сказал генерал.

По словам Уайтинга, США планируют удвоить свои инвестиции в космическую оборонную сферу до 71 млрд ежегодно. Союзникам США тоже следует усилить расходы такого рода, если они хотят не столкнуться с "космическим Перл-Харбором".

"Космическая сфера фундаментально изменилась за последнее десятилетие из-за угроз, которые мы сейчас видим в космосе, где Китай и Россия создают комплекс оперативного космического оружия... Следующая большая война, вероятно, начнется в космосе", - резюмировал он.