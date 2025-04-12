Рютте попередив, що РФ може розмістити ядерну зброю в космосі
Генсек НАТО Марк Рютте попередив, що Росія може розмістити ядерну зброю в космосі. За його словами це порушить міжнародні угоди і може мати фатальні наслідки для безпеки на Землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.
Марк Рютте висловив серйозне занепокоєння з приводу зростаючих загроз у космосі, попередивши, що Росія може розглядати можливість розміщення ядерної зброї в космосі, що дозволило б знищити сотні супутників одним ударом.
Він наголосив, що це могло б мати катастрофічні наслідки для Землі, оскільки пошкодження супутників у космосі вплине на глобальну комунікацію та моніторинг.
Рютте підкреслив, що таке розміщення ядерної зброї в космосі було б серйозним порушенням міжнародного Договору про космос 1967 року, який забороняє використання космосу для розміщення зброї масового знищення.
Цей договір, ініційований США і Радянським Союзом, покликаний забезпечити мирне використання космічного простору і стримувати гонку озброєнь між наддержавами.
Генсек НАТО також зазначив, що альянс активно реагує на нові виклики у космосі. Союзники по НАТО обмінюються розвідданими, створюють нові національні космічні командування та працюють над розвитком менших, маневреніших і краще захищених супутників для забезпечення безпеки альянсу в космічному просторі.
Рютте підкреслив, що з кожним роком космос стає все більш переповненим і небезпечним, а конкуренція в космосі, як у комерційному, так і в військовому плані, стає жорсткішою.
Окремо він звернув увагу на посилення супутникового спостереження за Арктикою, де Росія та Китай активно використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини регіону.
Це створює нові виклики для безпеки, тому НАТО планує збільшити використання супутників для моніторингу ситуації, що дозволить військовим зберегти надійний зв'язок і контролювати пересування на суші та морі.
Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляли, що Іран у 2024 році відправив два супутники свого виробництва до Росії для виведення їх на орбіту російським космічним апаратом.
Йдеться про супутник Kowsar для отримання зображень з високою роздільною здатністю та малого супутника Hodhod.
Крім того, Космічне командування США (USSPACECOM) допускали, що запущений Росією супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.
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