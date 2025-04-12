Рютте попередив, що РФ може розмістити ядерну зброю в космосі

Генсек НАТО Марк Рютте попередив, що Росія може розмістити ядерну зброю в космосі. За його словами це порушить міжнародні угоди і може мати фатальні наслідки для безпеки на Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag .

Марк Рютте висловив серйозне занепокоєння з приводу зростаючих загроз у космосі, попередивши, що Росія може розглядати можливість розміщення ядерної зброї в космосі, що дозволило б знищити сотні супутників одним ударом.

Він наголосив, що це могло б мати катастрофічні наслідки для Землі, оскільки пошкодження супутників у космосі вплине на глобальну комунікацію та моніторинг.

Рютте підкреслив, що таке розміщення ядерної зброї в космосі було б серйозним порушенням міжнародного Договору про космос 1967 року, який забороняє використання космосу для розміщення зброї масового знищення.

Цей договір, ініційований США і Радянським Союзом, покликаний забезпечити мирне використання космічного простору і стримувати гонку озброєнь між наддержавами.

Генсек НАТО також зазначив, що альянс активно реагує на нові виклики у космосі. Союзники по НАТО обмінюються розвідданими, створюють нові національні космічні командування та працюють над розвитком менших, маневреніших і краще захищених супутників для забезпечення безпеки альянсу в космічному просторі.

Рютте підкреслив, що з кожним роком космос стає все більш переповненим і небезпечним, а конкуренція в космосі, як у комерційному, так і в військовому плані, стає жорсткішою.

Окремо він звернув увагу на посилення супутникового спостереження за Арктикою, де Росія та Китай активно використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини регіону.

Це створює нові виклики для безпеки, тому НАТО планує збільшити використання супутників для моніторингу ситуації, що дозволить військовим зберегти надійний зв'язок і контролювати пересування на суші та морі.