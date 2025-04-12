ua en ru
Сб, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рютте попередив, що РФ може розмістити ядерну зброю в космосі

Субота 12 квітня 2025 12:59
UA EN RU
Рютте попередив, що РФ може розмістити ядерну зброю в космосі Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Генсек НАТО Марк Рютте попередив, що Росія може розмістити ядерну зброю в космосі. За його словами це порушить міжнародні угоди і може мати фатальні наслідки для безпеки на Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Марк Рютте висловив серйозне занепокоєння з приводу зростаючих загроз у космосі, попередивши, що Росія може розглядати можливість розміщення ядерної зброї в космосі, що дозволило б знищити сотні супутників одним ударом.

Він наголосив, що це могло б мати катастрофічні наслідки для Землі, оскільки пошкодження супутників у космосі вплине на глобальну комунікацію та моніторинг.

Рютте підкреслив, що таке розміщення ядерної зброї в космосі було б серйозним порушенням міжнародного Договору про космос 1967 року, який забороняє використання космосу для розміщення зброї масового знищення.

Цей договір, ініційований США і Радянським Союзом, покликаний забезпечити мирне використання космічного простору і стримувати гонку озброєнь між наддержавами.

Генсек НАТО також зазначив, що альянс активно реагує на нові виклики у космосі. Союзники по НАТО обмінюються розвідданими, створюють нові національні космічні командування та працюють над розвитком менших, маневреніших і краще захищених супутників для забезпечення безпеки альянсу в космічному просторі.

Рютте підкреслив, що з кожним роком космос стає все більш переповненим і небезпечним, а конкуренція в космосі, як у комерційному, так і в військовому плані, стає жорсткішою.

Окремо він звернув увагу на посилення супутникового спостереження за Арктикою, де Росія та Китай активно використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини регіону.

Це створює нові виклики для безпеки, тому НАТО планує збільшити використання супутників для моніторингу ситуації, що дозволить військовим зберегти надійний зв'язок і контролювати пересування на суші та морі.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляли, що Іран у 2024 році відправив два супутники свого виробництва до Росії для виведення їх на орбіту російським космічним апаратом.

Йдеться про супутник Kowsar для отримання зображень з високою роздільною здатністю та малого супутника Hodhod.

Крім того, Космічне командування США (USSPACECOM) допускали, що запущений Росією супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Китай Космічна розвідка
NEWS
Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу
Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ