Украина катастрофически опаздывает с принятием закона о Космических силах, несмотря на то, что он очень простой и фактически состоит всего лишь из нескольких слов.

Об этом народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в интервью РБК-Украина .

"Один из примеров - законопроект о Космических силах, который мы зарегистрировали в мае 2025 года. На тот момент полноценные военно-космические домены в составе вооруженных сил имели менее десяти стран мира - в частности, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Китай, Россия, Северная Корея, Канада и еще несколько государств", - отметил Вениславский.

По его словам, с момента внесения этого законопроекта прошло уже полтора года. За это время еще около десятка стран приняли решение о создании космических военных формирований, однако Украина этого пока не сделала.

На этом фоне нардеп напомнил, что неделю назад законопроект был принят в первом чтении. Он обратил внимание, что документ очень простой и фактически состоит из нескольких слов: дополнить Закон Украины "О Вооруженных Силах Украины" отдельным видом - Космическими силами.

"Поэтому его вынесение на второе чтение - скорее вопрос политических взаимоотношений, поскольку 99 процентов парламентариев были готовы принять документ за основу и в целом. Думаю, на следующей пленарной неделе мы сможем подготовить его ко второму чтению", - прогнозирует Вениславский.

Он также отметил, что срок подачи законодательных предложений и поправок сокращен вдвое - до семи дней. Фактически это означает, что законопроект имеет все шансы попасть в сессионный зал для рассмотрения во втором чтении и принятия в целом уже на этой пленарной неделе.

По словам нардепа, создание Космических сил поддерживают разные ветви власти. Именно поэтому есть надежда, что после принятия закона главнокомандующий своими приказами создаст соответствующее командование, которое займется формированием необходимых возможностей.

Не стоит забывать и о том, что Украина является частью клуба космических держав. Прежде всего речь идет о наличии ресурсов, позволяющих достаточно быстро сформировать полноценные Космические силы. В частности, это средства для выведения космических аппаратов на орбиту и ракетоносители.

"Во время войны мы уже трижды проводили испытания, причем две команды делали это параллельно. Полностью готова наземная система управления космическими аппаратами. Кроме того, есть военные и гражданские формирования, которые при наличии централизованного государственного решения можно быстро интегрировать в Космические силы", - пояснил Вениславский.

По его убеждению, в реализации этой идеи есть все основания сохранять оптимизм.

"До конца 2027 года мы можем сформировать полностью самостоятельный компонент Космических сил, который, по меньшей мере, будет обладать возможностями в сфере разведывательных спутников, ракетоносителей для противодействия средствам воздушного нападения и космической связи", - считает нардеп.

Вениславский не скрывает, что сейчас не хватает именно интегратора, который объединил бы всех работающих в этом направлении.

При этом важно понимать, что и в частном, и в государственном секторах есть много инженерных групп, которые уже осознают важность создания украинского аналога Starlink.

Нардеп подтвердил, что работа над созданием отечественного аналога Starlink уже началась. Однако нельзя забывать, что противник активно развивает собственные системы, в частности группировку "Рассвет", а также еще одну систему с соответствующими средствами связи.

"У меня есть амбициозная цель - параллельно с партнерами, которые уже имеют Космические силы, создать "космическую коалицию" по аналогии с воздушной. Думаю, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и другие партнеры помогут нам развиваться быстрее. И есть все шансы уже в течение года продемонстрировать хорошие результаты", - подытожил Вениславский.