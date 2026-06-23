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Космічна аномалія: вчені підтвердили існування галактики без темної матерії

14:11 23.06.2026 Вт
2 хв
Явище класифікували як ніколи раніше не бачене
aimg Ольга Завада
Знахідка телескопа Hubble ошелешила астрономів (фото: Unsplash)

Міжнародна група вчених зафіксувала слабкий космічний слід газу, який підтвердив існування третьої космічної галактики, що не містить темної матерії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YaleNews.

Карликова галактика NGC 1052-DF9 розташована на відстані 67 мільйонів світлових років від Землі. Аномалія полягає у тому, що об'єкт сформувався на одній прямій лінії разом із дев'ятьма іншими галактиками.

Дві з них, DF2 та DF4, астрономи виявили раніше, і вони так само не мають невидимої речовини, котра вважається головним "каркасом" для утворення більшості структур у Всесвіті.

Помилка ідентифікації та нові вимірювання маси

Раніше астрономи помилково класифікували об'єкт DF9 як надмасивну чорну діру. Проте аспірант Єльського університету Майкл Кейм припустив, що це дифузна галактика.

Вчений ініціював її детальне вивчення за допомогою оптичного інструменту Cosmic Web Imager в обсерваторії Кек на Гаваях.

Вимірявши швидкість руху зірок усередині DF9, дослідники змогли вирахувати її точну масу. Вона виявилася еквівалентною 100 мільйонам мас Сонця, що повністю відповідає обсягу лише видимої, звичайної матерії для об'єкта такого розміру.

Астрономи зазначили: якби галактика мала стандартний об'єм темної матерії, її загальна маса перевищувала б 10 мільярдів сонячних мас.

Читайте більше: Вчені знайшли "невидиму силу" Всесвіту: яку таємницю приховує темна матерія

Космічна аварія, що змінить уявлення про фізику

Те, що три галактики без темної матерії вишикувалися в один вузький ланцюг, вказує на їхнє спільне походження внаслідок однієї масштабної космічної катастрофи.

На думку авторів дослідження, у минулому відбулося високошвидкісне зіткнення гігантських галактик. Під час потужного удару звичайна газова матерія відокремилася від важкої невидимої темної матерії. Згодом із цього залишкового газу вздовж лінії руху утворився новий шлейф із карликових галактик.

Дане відкриття змінює фундаментальні уявлення про еволюцію космосу. Дотепер вважалося, що зірки можуть народжуватися виключно всередині гало з темної матерії. Нові дані доводять, що за екстремальних умов цей процес можливий і без її участі.

Крім того, це підтверджує, що темна матерія є реальною фізичною субстанцією, яка здатна діяти незалежно від газу, що серйозно б'є по альтернативних теоріях модифікованої гравітації.

Наразі астрономи продовжують спостереження за допомогою нових телескопів, намагаючись знайти залишки газу після первинного зіткнення.

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NASA